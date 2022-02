Inter, la sfida di Coppa Italia col Milan ha un peso mentale unico

Milan-Inter di Coppa Italia è una sfida in cui i nerazzurri possono ritrovarsi a livello mentale proprio con l’avversario con cui hanno perso le loro certezze.

UN ALTRO DERBY – Il derby di Coppa Italia può sembrare un impedimento. Una partita scomoda, non necessaria, in un calendario già intasato. Col ritorno da giocare praticamente a data da destinarsi. Una semifinale buttata lì, in mezzo a tutto il resto. L’Inter però non deve e non può sottovalutare il peso mentale di questa gara.

NASCITA DI UN PROBLEMA – Sembra passato un secolo dalla sfida col Milan in campionato. Era il cinque febbraio. In cinque minuti l’Inter ha distrutto la sua evidente superiorità. Sui rossoneri e su tutto il campionato. Entrando in una spirale di risultati che possiamo considerare negativi tout court. All’improvviso le cose hanno iniziato a girare storte. Quella sconfitta non è causa diretta e immediata. Ma è l’origine di tutto. E quindi il cerchio si può chiudere in Coppa Italia.

RIPRENDERE IL CONTROLLO – Un derby per distruggersi, un derby per ricostruirsi. L’Inter nell’ultimo mese ha perso praticamente tutte le sue certezze. Ritrovarsi contro il Milan, anche se in Coppa Italia, avrebbe una valenza simbolica. Un big match, contro la prima in classifica. L’eterna rivale cittadina. Che in cinque minuti ha minato le certezze costruite in mesi. Forse anni. Gli uomini di Inzaghi possono riprendere in mano il proprio cammino proprio dove lo avevano lasciato.