Allegri lancia la sfida a Inzaghi e si schiera a ‘specchio’? Una conferma – SM

Allegri scioglie gli ultimi dubbi di formazione in vista di Juventus-Inter in programma domani alle 20:45. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico bianconero potrebbe schierarsi a specchio.

COME L’INTER – Allegri studia l’Inter di Simone Inzaghi e valuta la possibilità di scendere in campo con una formazione molto simile, se non identica, a quella dell’avversario. Una soluzione già provata nel corso di questa stagione, cioè il 3-5-2 con Danilo nel ruolo di difensore centrale. Secondo Sportmediaset, Allegri vuole approfittare anche dei recuperi di Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Alex Sandro per lanciarli subito da titolari e cercare di far male all’Inter. In attacco, confermati Dusan Vlahovic e Paulo Dybala. Il 3-5-2 di Allegri potrebbe anche cambiare a partita in corso, trasformandosi automaticamente in un possibile 4-4-2.

Di seguito la probabile formazione della Juventus secondo Sportmediaset:

Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Vlahovic, Dybala.