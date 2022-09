Acerbi, prima volta con l’Inter! Carboni a San Siro ‘sostituisce’ Salcedo

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter, sfida valevole per la quinta giornata di Serie A 2022-2023 che avrà inizio alle 18. Prima volta in maglia nerazzurra per Francesco Acerbi, ultimo acquisto in ordine cronologico. Svelato anche il “mistero” sull’assenza di Valentin Carboni oggi con la formazione Primavera (vedi QUI).

DUE NOVITÀ – Inter, tutto pronto a San Siro per il derby di Milano in campo tra poco meno di un’ora. Con le formazioni ufficiali delle due squadre (QUI), tra le fila dell’Inter possibile notare subito due novità in panchina per Simone Inzaghi. La prima, è la presenza subito di Francesco Acerbi, ultimo acquisto in ordine cronologico dei nerazzurri. La seconda novità riguarda la presenza del giovane Valentin Carboni, che rispetto la sfida contro la Cremonese prende il posto in panchina di Eddie Salcedo, ceduto al Bari. Ecco spiegata l’assenza del giovane argentino oggi in Inter-Verona Primavera.