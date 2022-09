Inter-Hellas Verona Primavera, formazioni ufficiali: assente Valentin Carboni

L’Inter Primavera allenata da Cristian Chivu torna in campo alle 13 contro l’Hellas Verona Primavera per la quarta giornata di Campionato Primavera 1. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Assente Valentin Carboni: non specificato se perché in Prima Squadra o per infortunio.

INTER-HELLAS VERONA PRIMAVERA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: 21 Botis; 2 Zanotti, 3 Fontanarosa, 6 Guercio, 8 Grygar, 11 Iliev, 14 Kamate, 22 Curatolo, 24 Andersen, 30 Owusu, 33 Pelamatti

Allenatore: Cristian Chivu

HELLAS VERONA: 74 Boseggia, 2 Signorini, 5 El Wafi, 6 Calabrese, 7 Patane, 8 Schirone, 12 Bernardi, 14 Riahi, 19 Gomez, 22 Cazzadori, 30 Bragantini

Allenatore: Salvatore Bocchetti