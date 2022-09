Bayern Monaco, con l’Union Berlin solo un punto! Ora si pensa all’Inter

Il Bayern Monaco ha sfidato l’Union Berlin nel match valevole per la quinta giornata di Bundesliga (vedi articolo). I tedeschi, prossimi avversari dell’Inter nella prima giornata della fase a giorni di Champions League, non vanno oltre l’1-1

IMPEGNO PRE CHAMPIONS – Il Bayern Monaco ha sfidato l’Union Berlin nella quinta giornata della Bundesliga, impegno che precede quello di Champions League a San Siro con l’Inter (mercoledì 7 settembre alle 21.00). La squadra di Julian Nagelsmann passa in svantaggio al 12′ con la rete di Becker ma già al 15′ trova il pari con Kimmich. Nel secondo tempo i bavaresi non riescono a trovare la rete della vittoria, il match termina dunque sull’1-1 dopo 5′ di recupero. Ora tocca all’Inter in Champions League.