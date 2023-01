Zanetti a vedere Inter-Como Women, sentimenti contrastanti: il motivo!

L’Inter Women sta giocando contro il Como (segui Live) in Serie A Femminile. A vedere la partita allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti

OSPITE SPECIALE − Il vicepresidente dell’Inter Zanetti è presente allo stadio Breda per assistere a Inter-Como Women, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Per Pupi sentimenti contrastanti, poiché da un lato tifa ovviamente per la squadra di Rita Guarino, ma dall’altro nutrirà anche qualche simpatia per la squadra comasca, allenata dall’ex allenatore dell’Inter Femminile nonché suo cognato Sebastian De La Fuente.