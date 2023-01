Padovan: «Inter, a Skriniar dovevi pensarci prima! La fascia di capitano resterà»

Padovan parla delle proprie sensazioni sulla gestione dell’Inter della vicenda Skriniar. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

FRITTATA – Giancarlo Padovan parla di come l’Inter domani affronterà in campo la situazione di Milan Skriniar (vedi articolo). Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Inter-Empoli? Non mi aspetto colpi di scena riguardanti Skriniar. Per tante ragioni non credo gli si tolga la fascia o la titolarità. Però l’affare e la frittata ormai sono fatti. Bisognava pensarci prima perché questo giocatore è uno dei migliori centrali difensivi d’Europa. Quindi è chiaro che era appetito da altri club. Ma bisognava pensarci prima anche perché l’Inter ha una situazione debitoria significativa. Offrire più di quanto ha offerto non era possibile. Forse, però, poteva farlo prima».