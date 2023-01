Barzaghi: «Lasciare Skriniar in panchina è un autogol. All’Inter non è piaciuto…»

Barzaghi parla della situazione riguardante Skriniar. Poi pensa a cosa potrebbe accadere in Inter-Empoli. Nel corso del suo intervento su Sky Sport 24, l’inviato racconta cosa non è piaciuto al club nerazzurro.

SCELTE – Matteo Barzaghi dice la sua sulla situazione venutasi a creare tra Milan Skriniar e l’Inter (vedi articolo). Così l’inviato nel corso del suo intervento su Sky Sport 24: «Il difensore tramite il suo agente ha informato i nerazzurri, dalla Francia ci hanno messo anche il carico. Il timing di tutta questa questione è stato sbagliato e l’introduzione, poi, del club francese ha complicato tutto. All’Inter non sono piaciute le dichiarazioni arrivate da Parigi l’estate scorsa, in cui si è parlato di Skriniar apertamente, nonostante fosse un giocatore nerazzurro. Attualmente il club interista non ha ricevuto contatti dal Paris Saint-Germain. Inter-Empoli? Bisognerà capire come reagirà il pubblico e lui stesso. Il difensore slovacco è sempre stato impeccabile, un professionista esemplare. Non credo che Simone Inzaghi lo lasci in panchina perché non ha mai sbagliato un comportamento. Non schierare Skriniar significherebbe togliergli fiducia e metterlo in una situazione ancora più complicata. Diverso sarebbe se ci fosse in questo momento una trattativa in corso decollata. Non essendo così, togliergli la fascia da capitano potrebbe essere un autogol. Tutti aspettano le sue parole, se lui vorrà chiarire la posizione. La scelta di andare via è legittima ma è giusto che Skriniar spieghi. Soprattutto visto che ha sempre detto di amare tantissimo l’Inter e i tifosi lo adorano anche per questo suo attaccamento alla maglia».