Tomter dopo l’arrivo all’Inter Women: «Molto orgogliosa. I miei punti di forza»

Le dichiarazioni del difensore norvegese classe 1995 Andrine Tomter dopo il suo arrivo all’Inter Women dal Valerenga.

SENSAZIONI – Queste le parole di Andrine Tomter, difensore norvegese, a Inter Tv dopo il suo arrivo all’Inter Women dal Valerenga. «Quali sono le mie sensazioni dopo aver firmato per l’Inter? Sono molto orgogliosa. Sono felice di fare parte di questo club così importante. Significa molto per me».

OPPORTUNITÀ – Tomter ha aggiunto. «Cosa significa per me questa opportunità? Significa molto. Ho passato gli ultimi cinque anni nello stesso club. Volevo una nuova sfida. E questa sicuramente lo è. Sono contenta di poter mettermi alla prova, di venire in Italia, in un nuovo Paese, in una nuova cultura. Sì, sono contenta».

SERIE A – Tomter ha spiegato. «Cosa penso della Serie A? Sono contenta ci giocare in un campionato nuovo? Sono molto contenta. A parte un anno in Olanda, ho giocato per dieci anni nel campionato norvegese. Sono contenta di poter provare qualcosa di nuovo. La Serie A è un campionato che è cresciuto molto in questi anni. Quindi sono contenta».

QUALITÀ – Tomter ha concluso. «Che tipo di giocatrice sono? Quali sono le mie principali qualità? Direi il mio piede mancino e la mia velocità. Posso giocare sia come centrale che come terzino. Questi sono i miei punti di forza».