Di Caro: «Lukaku instabile nelle scelte! Non mi stupisce e vi dico…»

Di Caro in collegamento a Radio24 ha espresso la sua opinione riguardo le scelte, abbastanza discutibili, di Romelu Lukaku dopo quanto successo con l’Inter.

INSTABILE – Andrea Di Caro ha parlato così della scelte dell’attaccante belga: «Lukaku è sicuramente un ragazzo un pochino instabile se parliamo di scelte, non è il primo e non sarà l’unico. Fa parte della realtà del calcio dove spesso si fanno promesse, si dichiara amore eterno, e dopo tre settimane si cambia il procuratore che ti presenta un’altra offerta e se ne vanno. Non mi stupisce, però invita ad essere molto affezionati ai colori di una maglia e alla storia di un club piuttosto che ai giocatori, perché le bandiere che fanno delle scelte per restare nella stessa maglia non ci sono più. Forse i professionisti potrebbero risparmiarsi qualche dichiarazioni in più».