Thogersen: «Abbiamo tanti infortuni, ma l’Inter è forte. Crediamo in noi»

Thogersen ha parlato su La 7 prima di Roma-Inter Women, tra poco in campo. La giocatrice danese si esprime sulla forza della squadra nerazzurra

FORTI − Thogersen non si dà per vinta prima di Roma-Inter Women: «Siamo in difficoltà per gli infortuni, ma abbiamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Cambiamenti dopo il ritorno? Il livello del campionato è diventato più alto, ho avuto anche il piacere però di ritrovare anche il calcio che conoscevo».