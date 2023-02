Mazraoui nel mirino Inter… un anno dopo! Ma la scorsa estate aiuta

Noussair Mazraoui è tra gli obiettivi di mercato dell’Inter. E ci sono diversi elementi che potrebbero favorire la trattativa di mercato tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco.

CORSIA APERTA – Una delle zone più calde nel prossimo mercato dell’Inter sarà la fascia destra. Da diversi mesi Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno a partire in estate, e sarà quindi necessario trovare un sostituito. Che la società nerazzurra ha individuato in Noussair Mazraoui, laterale classe 1997 del Bayern Monaco. Al momento è fermo per un’infiammazione cardiaca, riscontrata in seguito alla positività al Covid-19 che ne ha minato il Mondiale in Qatar col Marocco. Ma Piero Ausilio e il suo staff lo ritengono il sostituto perfetto in caso di addio di Dumfries. Viste anche le caratteristiche molto simili tra i due.

Chi è Mazraoui, l’esterno che piace all’Inter

TUTTA FASCIA – Anche Mazraoui, esattamente come l’attuale numero 2 dell’Inter, nasce come terzino destro. Un ruolo che ha ricoperto prima nelle giovanili dell’Ajax, poi nella prima squadra di Amsterdam, e oggi al Bayern Monaco. Lo stesso non può dirsi nella nazionale marocchina, ma perché chiuso da un nome caro ai tifosi nerazzurri. Ossia Achraf Hakimi, padrone indiscusso della corsia destra marocchina. Tuttavia Mazraoui non è certo un terzino bloccato, restio a superare la metà campo. E lo dimostra la heatmap (presa da SofaScore) della sua stagione 2021/22, l’ultima completa (in maglia Ajax):

Partendo da dietro, il laterale marocchino è in grado di coprire tutta la lunghezza della fascia destra, arrivando fino all’area avversaria. Le doti di corsa non mancano, e anche dal punto di vista tecnico l’ex lanciere è tutto tranne che grezzo. Se proprio bisogna trovargli un difetto, è la vena realizzativa. In cinque anni ad Amsterdam, solo 10 gol e 9 assist per lui. Ma non sarà certo da questi particolari che si giudicherà il suo impatto. Sempre che l’Inter riesca ad acquisirlo, dato che la trattativa potrebbe essere meno semplice del previsto.

Una trattativa semplice ma forse anche no

FATTORI DI AIUTO – Nell’estate 2022 il Bayern Monaco ingaggia Mazraoui a parametro zero, facendogli firmare un contratto quadriennale. Possiamo quindi parlare di grossi rimpianti in casa Inter, che da sei mesi a questa parte potrebbe avere un profilo titolare a costo zero. Questo tuttavia può anche essere un aspetto favorevole ai nerazzurri. I bavaresi infatti potrebbero realizzare una plusvalenza con qualsiasi cifra legata alla cessione del marocchino. Di conseguenza, il prezzo può essere piuttosto contenuto. Ancor di più dopo l’ingaggio di Joao Cancelo, altra conoscenza interista, a gennaio, che chiude quasi definitivamente gli spazi di Mazraoui. Che vedrebbe quindi di buon occhio il trasferimento in Italia. Ingaggio permettendo, come vedremo tra poco.

GRANDE OSTACOLO – Attualmente Mazraouoi ha un ingaggio di 8 milioni di euro netti a stagione a Monaco (fonte: Calcio e Finanza). Una cifra assolutamente fuori dalla portata dell’Inter. Sia in termini assoluti (al momento solo Romelu Lukaku ha quello stipendio, con altri presupposti). Sia in termini relativi. Ossia i nerazzurri non sono disposti a un ingaggio simile per un esterno. Né avrebbero la capacità salariale per riconoscere uno stipendio simile ad un giocatore di livello appena secondario rispetto a quelli più incisivi. Affinché il matrimonio tra Mazraoui e l’Inter vada in porto, sarà quindi necessario un sacrificio anche da parte del giocatore.