Dionisi: «Pinamonti rimane importante per noi, a prescindere dai momenti»

Pinamonti non sta trovando grande continuità e rendimento al Sassuolo. Dionisi però ha ancora fiducia sul giocatore in prestito dall’Inter

IMPORTANTE − Alessio Dionisi si è espresso in conferenza stampa sul giocatore in prestito dall’Inter: «Pinamonti? Si trova in una situazione diversa rispetto a prima. Ha fatto parte in parte del momento difficile ma rimane un giocatore importante per noi, a prescindere dai momenti. Ovvio che se un giocatore offensivo gioca con più giocatori offensivi può trarne più beneficio ma al tempo stesso tutti devono dare disponibilità alle corse indietro».