VIDEO – Inter Women, l’ingresso in campo prima della sfida contro la Roma

Tra pochi minuti il fischio d’inizio di Roma-Inter Women per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Ecco le ragazze di Guarino che fanno il loro ingresso in campo per il riscaldamento prima della sfida.

RISCALDAMENTO – L‘Inter Women entra sul campo delle “Tre Colonne” di Roma per il riscaldamento prima della sfida contro la Roma. Tra pochi minuti il fischio d’inizio del match tra le ragazze di Rita Guarino e la squadra romana, attualmente prima in classifica. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale del club nerazzurro.