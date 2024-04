Sassuolo-Inter Women 2-1, Magull non basta: nerazzurre ribaltate

Termina con il punteggio di 2-1 Sassuolo-Inter Women, sfida valevole per la poule scudetto del campionato di Serie A Femminile. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-0

BOTTA E RISPOSTA – Il secondo tempo di Sassuolo-Inter Women parte in maniera totalmente differente da quanto visto nel primo: dopo soli due minuti, infatti, le nerazzurre si guadagnano un calcio di rigore. Simon, appena entrata dalla panchina, atterra Csiszar in area di rigore. Il direttore di gara concede la massima punizione e Lina Magull dal dischetto, con freddezza, trasforma trovando la rete dello 0-1. La gioia per l’Inter dura però soltanto tre minuti: al 50′ Sabatino con una giocata di gran classe si incunea tra le linee difensive nerazzurre e con il mancino beffa Cetinja, siglando subito il pareggio.

RISULTATO RIBALTATO – Le cose si mettono di male in peggio per l’Inter, che nonostante i ripetuti attacchi verso la porta avversaria, si ritrovano sotto. Prima ci provano infatti Magull, con l’opposizione di un’ottima Durand e poi, sullo sviluppo dell’azione, con Bonfantini, il cui colpo di testa esce di poco a lato. Ma a passare in vantaggio è il Sassuolo: al 66′ Clelland sfrutta l’assist della neo-entrata Beccari e infila la sfera nell’angolino basso alla destra di Cetinja. Nel finale le nerazzurre provano a reagire in tutti i modi per trovare il gol del pari: prima al 78′, quando Fordos impatta bene di testa ma non impensierisce Durand. Poi al minuto 83, quando Bonetti ci prova ancora una volta di testa, e ancora una volta Durand dice di no con una grande parata. Nonostante gli sforzi non arriva il gol del pari: risultato ribaltato e sconfitta per l’Inter.

SASSUOLO-INTER WOMEN 2-1

rig. Magull al 47′, Sabatino al 50′, Clelland al 66′