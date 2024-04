Inter-Cagliari, Inzaghi ne ritrova due dal 1′! Sanchez ha convinto

Inter-Cagliari è il posticipo domenicale della trentaduesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 20.45. La capolista nerazzurra, qualora dovesse battere i sardi, andrebbe a giocarsi la possibilità di diventare Campione d’Italia proprio contro il Milan. Inzaghi, che dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Pavard, ritrova Bastoni dal 1′

NIENTE AL CASO – Inter-Cagliari è la partita che domenica alle ore 20.45 andrà in scena a San Siro. La capolista nerazzurra, sempre più vicina alla seconda stella, è reduce dai 3 punti sul campo dell’Udinese e battendo i rossoblù avrebbe il primo match point scudetto proprio nel derby contro il Milan. Proprio per questo Simone Inzaghi non ha intenzione di lasciare nulla al caso, puntando sui migliori. Dopo aver recuperato Juan Cuadrado e Marko Arnautovic, il tecnico piacentino ha ritrovato anche Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni ma dovrà fare a meno di Lautaro Martinez e Benjamin Pavard, entrambi squalificati.

Inter-Cagliari, torna Bastoni dal 1′ insieme a Darmian. In attacco più Sanchez che Arnautovic

In attacco il primissimo candidato a sostituire il Toro è Alexis Sanchez, in vantaggio su Arnautovic mentre al posto del francese ci sarà Yann Bisseck, con Francesco Acerbi e Bastoni, che torna dal 1′, a completare il reparto. Sulla corsia destra al momento Matteo Darmian più di Denzel Dumfries mentre su quella sinustra come al solito agirà Federico Dimarco. In mezzo nessun turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan, diffidato, che giocherà regolarmente al fianco di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In attacco Marcus Thuram e appunto Sanchez.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez