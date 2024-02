Polli: «Inter Women, un gol come esempio. Privilegio»

Domenica alle 17 l’Inter Women affronta il Milan nel derby per la diciottesima giornata di Serie A Femminile. Non parla della stracittadina Polli, ma l’attaccante (che potrà essere protagonista dopodomani) è impegnata in un’intervista nel Matchday Programme di Inter-Salernitana.

IL RAPPORTO – Elisa Polli mostra le sue qualità: «Sono una calciatrice che va in campo serena ma dall’altra parte sono anche molto determinata nell’ottenere quello che voglio. Il calcio è sempre stato al centro della mia vita, è quello che mi piace fare, il campo è il posto in cui lavoro per inseguire i miei sogni. L’Inter per me è una famiglia e allo stesso tempo un club importante e prestigioso, è sempre un privilegio indossare questa maglia. Il gol? Per me è uno strumento per aiutare la squadra, vincere aiuta a costruire qualcosa di importante ed è questo l’obiettivo finale. La rete del 2-0 contro la Roma per esempio è stata importante perché ha chiuso una partita incredibile vinta proprio grazie al lavoro di tutto il gruppo».

Fonte: Matchday Programme Inter-Salernitana