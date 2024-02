Piccinini arbitro di Inter-Salernitana: nei precedenti solo sostituzioni

Piccinini sarà l’arbitro di Inter-Salernitana, partita della venticinquesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Forlì, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Salernitana sarà la terza partita per Marco Piccinini come arbitro dei nerazzurri. C’è una particolarità: ogni volta, prima di oggi, che ha avuto a che fare con una designazione c’era di mezzo un cambio. Pure nell’ultima, Inter-Verona del 6 gennaio, quando ha dovuto rinunciare (con Michael Fabbri, contestatissimo, al suo posto) per via di un lutto in famiglia. Il 30 settembre 2020 invece debutta in un Benevento-Inter, finito 2-5, negando almeno un paio di rigori agli ospiti. E se ne perde uno clamoroso pure un mese dopo, il 31 ottobre 2020, in un Inter-Parma 2-2. Dove Piccinini diventa arbitro a un quarto d’ora dal via, per infortunio nel riscaldamento di Luca Pairetto che era stato designato, e fa un disastro clamoroso. In particolare al 67′, quando sorvola su un intervento di Botond Balogh su Ivan Perisic incredibilmente irregolare e sul quale dice di proseguire. Senza che il VAR lo richiami al monitor nonostante sia un rigore plateale. Dopo quella partita Piccinini mai più riproposto.