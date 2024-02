Klaassen: «Bergkamp all’Inter un mito! In campo voglio divertirmi»

Klaassen è il nuovo protagonista del nuovo Matchday Programme dell’Inter. Il centrocampista olandese ha parlato dei suoi idoli, tra questi anche l’ex Inter Dennis Bergkamp.

IDOLI – Davy Klaassen si racconta nell’intervista, soffermandosi in particolare sui suoi idoli. Uno di questi è un ex Inter: «Sono cresciuto con il mito di Dennis Bergkamp, ex Inter e Ajax e di Jari Litmanen, altra leggenda dell’Ajax che ho sempre ammirato. Diventare un calciatore è stato il mio sogno fin da bambino e mi sono allenato duramente ogni singolo giorno sul campo per realizzarlo. Le fondamenta di questo lavoro le ho costruite nel Settore Giovanile dell’Ajax e oggi sono felice di dove sono arrivato, l’Inter è un grande Club e sono orgoglioso di vestire questa maglia».

DIVERTIMENTO – Klaassen parla delle emozioni che gli trasmette questo sport: «Quando sono in campo cerco sempre di divertirmi e dare il massimo perchè tutto vada bene per la squadra, è la cosa più importante. Amare questo sport è la base di tutto, ci saranno sempre dei momenti difficili ma il calcio è la cosa più importante e la passione è il motore che permette di superare ogni cosa. Il calcio mi ha fatto vivere momenti incredibili come il gol al Mondiale con la Nazionale Olandese, o la tripletta segnata ai tempi dell’Ajax».

Fonte: Matchday Programme