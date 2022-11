Parma-Inter Women, Rita Guarino ne chiama 22: la lista

Mentre per la Prima Squadra prosegue la sosta Mondiali, l’Inter Women continua con il suo campionato. Domani le nerazzurre scenderanno in campo in trasferta contro il Parma. Rita Guarino chiama ventidue giocatrici.

CONVOCATE – Domani alle ore 19 è in programma la gara tra Parma e Inter Women, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile. L’allenatrice Rita Guarino chiama ventidue giocatrici per la partita.

Parma-Inter Women, le 22 convocate di Rita Guarino

Portieri: 22 Durante, 32 Belli, 38 Tornaghi.

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir.

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 15 Dragoni, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 34 Mihashi.

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya.