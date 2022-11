Onana, Camerun all’ultima chance Mondiali. Serbia di Vlahovic l’avversario

Il Camerun del portiere dell’Inter André Onana dovrà disputare a breve la sua seconda partita dei Mondiali in Qatar. L’avversaria sarà la Serbia, una delle delusioni forse più grandi della prima giornata della competizione.

ULTIMA CHANCE – André Onana e il suo Camerun disputeranno la seconda partita del Mondiale in Qatar proprio domani mattina alle ore 11:00. L’avversaria sarà la Serbia di Dusan Vlahovic, Filip Kostic e tanti altri volti noti della Serie A. Le due squadre si scontreranno in un match da dentro o fuori. Entrambe le compagini hanno perso al loro esordio: il Camerun è uscito sconfitto dalla gara con la Svizzera (vedi articolo), la Serbia è caduta sotto i colpi di Richarlison e del Brasile. Chi perderà dovrà salutare definitivamente la competizione e il Qatar, ovviamente dopo la terza ed ultima giornata del girone. Il portiere dell’Inter Onana dovrà superarsi per mantenere inviolata la porta della sua nazionale e sperare poi nei gol dei suoi compagni, ancora a secco fino ad ora.