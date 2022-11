Farris: «Lukaku vuole dare tanto a Inter e Belgio! Napoli? Un’incognita»

Massimiliano Farris ha fatto il punto sulla sosta per l’Inter e sullo stato di forma di alcuni giocatori, tra cui Romelu Lukaku. Intervistato da Sky Sport, il vice-allenatore nerazzurro si è soffermato anche sulla sfida contro il Napoli al rientro.

STATO DI FORMA – Così Farris sullo stato di forma di Romelu Lukaku: «Lukaku ha fatto un grande lavoro per recuperare, ma ha avuto un altro problema imprevisto. Ora sta bene, vuole dare tanto sia all’Inter che al Belgio. La cosa importante è che rientri al meglio. La sosta è un’incognita per tutti, noi abbiamo deciso di spostarci per una settimana per evitare il freddo, mettere minuti nelle gambe e aspettare i giocatori che arriveranno dopo i Mondiali. Faremo delle amichevoli in modo da essere pronti».

RIPRESA – Farris ha poi fatto il punto sul rientro dalla sosta con lo scontro diretto con il Napoli: «La distanza con il Napoli è importante, stanno facendo qualcosa di straordinario. Rispetto all’anno scorso abbiamo tre punti in meno, non abbiamo fatto poi così male. Ora dobbiamo vincere lo scontro diretto e dobbiamo ripartire con fiducia. Sarà un’incognita, bisogna capire lo stato di forma di entrambe. Inzaghi e eccezionale, abbiamo imparato tanto da lui. È ancora giovanissimo, nonostante alleni da tanto con grandi risultati».