Inter Women, premio individuale per una nerazzurra prima del Como

Sono da poco in campo Inter Women e Como, per la sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile (QUI per seguire il nostro LIVE testuale). Prima della gara, è arrivato un premio individuale per una giocatrice nerazzurra.

PREMIO INDIVIDUALE – Traguardo individuale prestigioso per Sara Cetinja prima della sfida tra Inter Women e Como. Il portiere nerazzurro, in campo proprio ora per la sfida di campionato contro i lariani, ha ricevuto il premio come miglior portiere under 23 della stagione 2022-2023. Premio consegnato dall’Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio.