Angelozzi: «Soulé può giocare anche all’Inter!». Poi una rivelazione

Soulé sta facendo un grande campionato al Frosinone, dove si trova in prestito dalla Juventus. Prima della sfida con il Milan, in programma alle ore 18, il direttore dell’area tecnica del club ciociaro, Angelozzi, promuove l’argentino mettendo in mezzo anche l’Inter: di seguito il suo intervento a DAZN

POTENZIALE DA TOP – Matias Soulé, giocatore di proprietà della Juventus, sta facendo una grande stagione al Frosinone che tra pochissimo sfiderà il Milan. Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del club ciociaro, promuove l’argentino coinvolgendo anche l’Inter: «Soulé può giocare nel Milan, come può giocare nell’Inter, nella Juventus, nella Roma. Basta guardare le statistiche: mi sembra che sia il quarto cannoniere della Serie A al primo campionato che fa (9 gol come Lukaku, Berardi, Gudmundsson e Chalanoglu, ndr), fa tanti assist e ha un potenziale pazzesco. Ultimamente gli è arrivata una proposta importantissima ma l’ha rifiutata perché è un ragazzo molto serio e non sta a guardare i soldi ma la crescita e il percorso».