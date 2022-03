Inter Women, c’è gioia solo a livello Primavera: pokerissimo casalingo!

Inter Women macchina da gol e di vittorie… ma solo nel Campionato Primavera Femminile in questo weekend. La squadra di Mandelli non si risparmia contro l’Hellas Verona

POKERISSIMO U19 – L’Inter Women in questa domenica non riesce a vincere in Serie A Femminile (vedi classifica) ma in Primavera Femminile lo fa. Eccome! In casa, presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI), la squadra di Marco Mandelli vince 5-0 contro le pari età dell’Hellas Verona. Addirittura cinque le marcatrici nerazzurre. Apre Gaia Lonati al 10′, poi Giulia Dragoni al 19′, Paola Fadda al 62′ e Carolina Tironi al 77′, infine Angela Passeri al 91′ la chiude. Un altro bel risultato per l’Inter Women Under-19 in questa stagione.