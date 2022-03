Serie A Femminile, come cambia la classifica dopo il KO dell’Inter Women

Serie A Femminile protagonista assoluta del weekend calcistico italiano in tempi di sosta internazionale. Non è però una domenica di festa per l’Inter Women, sconfitta in casa della capolista ormai in fuga

GAP INCOLMABILE – La 18ª giornata di Serie A Femminile si è chiusa con una sconfitta esterna per l’Inter Women (vedi articolo). E ciò non sorprende, visto che la Juventus è in fuga e gioca praticamente un altro campionato da inizio stagione. Consolidando così la vetta e andando addirittura a +15 sulla squadra nerazzurra. L’Inter di coach Rita Guarino non si muove dalla quinta posizione, con i suoi 32 punti che al momento tranquillizzano rispetto a chi insegue. Di seguito la classifica aggiornata a quattro giornate dalla fine.

Serie A Femminile, la classifica aggiornata

1. Juventus 47 punti2. Roma 423. Milan 374. Sassuolo 366. Sampdoria 287. Empoli 208. Pomigliano 19*9. Fiorentina 1810. Napoli 1511. Lazio 8*12. Hellas Verona 4

* una partita da recuperare