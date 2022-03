Inzaghi contro la Juventus: cos’ha cambiato la sua Inter nei primi 210′ stagionali

Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa di nuovo per sorprendere Allegri, dato che nelle prime due occasioni stagionali non tutto è andato come avrebbe voluto il tecnico nerazzurro. L’Inter è cambiata poco ma stavolta contro la Juventus dovrà sfruttare tutte le sue carte migliori

TERZA SFIDA – L’Inter di Simone Inzaghi ha già affrontato due volte in stagione la Juventus di Massimiliano Allegri, senza mai perdere. E – statisticamente – senza nemmeno mai vincere. A Milano in Serie A è finita 1-1 a causa di un episodio arbitrale discusso (vedi focus). Sempre a Milano, ma in Supercoppa Italiana, è finita nuovamente 1-1 al 90′ e poi 2-1 al 121′ firmato Alexis Sanchez, proprio a un secondo dalla lotteria dei rigori. Cos’ha cambiato Inzaghi tra una partita e l’altra? Risposta facile: un undicesimo di formazione. Un solo titolare, quindi: Matteo Darmian quinto destro prima e Denzel Dumfries dopo. Ed entrambe le volte è stata prevista la staffetta tra i due. Anche per quanto riguarda le sostituzioni, Inzaghi in Inter-Juventus di campionato ha puntato su Roberto Gagliardini per difendere l’1-0 e poi su Matias Vecino per cercare disperatamente il 2-1. In un certo senso è andata meglio nella finale, dove Joaquin Correa, l’ex Arturo Vidal e il cambio extra Federico Dimarco ci hanno messo del loro per confezionare il gol-vittoria. In Juventus-Inter tra una settimana quali saranno le modifiche di Inzaghi? Forse non ci saranno sorprese dal 1′ ma è dalla panchina chi si vincono certe partite…