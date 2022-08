Inter Women, conto alla rovescia per il debutto in Serie A! E altra novità

L’Inter Women di Guarino è pronta il prossimo weekend per l’inizio della nuova stagione di Serie A. Ad attenderla è il Parma di Ulderici. Ecco gli ultimissimi aggiornamenti a praticamente una settimana dal debutto delle ragazze nerazzurre nel calcio professionistico.

NUOVO INIZIO E NUOVA ROSA – L’Inter Women fa il conto alla rovescia. Manca ormai una settimana al debutto in Serie A. Un debutto diverso da quello delle stagioni precedenti. La gara contro il Parma di Fabio Ulderici, che si giocherà in casa domenica 28 agosto alle ore 20:30, segna una traguardo storico per le ragazze di Rita Guarino (vedi focus). Sarà la prima partita ufficiale dell’Inter Women nel calcio professionistico. I diritti e le tutele delle calciatrici sono aumentati. Così anche le ambizioni e gli obiettivi. Ciò si può notare anche dalla nuova rosa, vasta e competitiva. La squadra dell’Inter Women, infatti, nel corso della sessione estiva, si è arricchita di nomi nuovi in sede di calciomercato (vedi articolo). A questi, si aggiunge anche l’ultimissimo arrivo in nerazzurro di Tabitha Chawinga (vedi dichiarazioni). La notizia del prestito dal Wuhan Jianghan University dell’attaccante malawaiana classe 1996 è arrivato pochi giorni fa, sui canali ufficiali della squadra. E magari non sarà nemmeno l’ultima novità. Dopo l’esperienza di pre-campionato negli Stati Uniti, quindi, l’Inter Women è pronta ad affrontare un nuovo viaggio. Sicuramente lungo e tortuoso ma, soprattutto, avvincente e stimolante.