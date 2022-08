Chawinga: «Inter Women grande opportunità per me! Sono emozionata»

Tabitha Chawinga è una nuova giocatrice di Inter Women (vedi QUI). L’attaccante malawiana è pronta ed emozionata per questa nuova esperienza, le sue dichiarazioni dopo aver parlato su Inter TV.

NUOVA GIOCATRICE – Tabitha Chawinga parla emozionata di questa sua nuova esperienza: «Sono molto contenta. È un sogno per me arrivare in una grande squadra come l’Inter. Sono davvero felice. Questa è una grandissima opportunità per me. Tutte le calciatrici hanno un sogno. Ad esempio giocare in un grande club come l’Inter. È una grande opportunità per me. Sono molto emozionata di giocare in un nuovo campionato con l’Inter, è un campionato molto importante. Tante campionesse giocano qui. Oltre al calcio ho altri interessi, mi piace rilassarmi per poter essere pronta per le prossime partite. Direi che questa è un po’ la mia filosofia dentro e fuori il campo».