Inter Women contro il Parma per una partita che presto sarà anche storica

L’Inter Women disputerà oggi pomeriggio la prima amichevole stagionale contro il Parma. La stessa squadra che le nerazzurre dovranno affrontare anche durante il primo turno di Serie A, finalmente da professioniste.

ANTICIPO DI SERIE A – L’Inter Women ritorna in campo oggi pomeriggio, per la prima partita di pre-campionato (vedi articolo). Le ragazze di Rita Guarino affronteranno il Parma Women, alle ore 17:30, al Centro Sportivo di Collecchio. Agli occhi dei più sembrerebbe una semplice amichevole. Ma se guardiamo al nuovo calendario della Serie A Femminile (vedi articolo), scopriamo che questo match profuma già di campionato. Le gialloblù, infatti, saranno anche le prime avversarie della season 2022/2023. In quel caso, però, sarà Milano a fare da sfondo alla sfida. L’Inter Women giocherà in casa il 29 agosto. Il posticipo della prima giornata di campionato è in programma alle ore 19:00.

PRIMA DA PRO – Non bisogna dimenticare, poi, il particolarissimo sapore che assumerà questa nuova stagione per l’Inter Women. Sì, perché il calcio femminile è ufficialmente entrato nel professionismo a partire dal 1° luglio 2022. Un nuovo status che è sinonimo di diritti e soprattutto di importanti tutele. Tutti fattori che permetteranno alle nerazzurre e, più in generale, a tutte le calciatrici, di poter acquisire maggiori consapevolezze. La forza dimostrata finora dalle ragazze è stata tanta ma, certamente, scendere in campo sapendo di star svolgendo il proprio lavoro, e non di star coltivando una semplice passione, aggiungerà una grinta non indifferente. Nel calcio italiano, quindi, è finalmente arrivata una ventata di novità, che per molti Stati è, ormai da tempo, normalità. Abbiamo dovuto aspettare molto per raggiungere questo traguardo, ma si tratta di tempo ben speso quando conduce a una vittoria nella lotta alla disparità di genere.