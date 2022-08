Spalletti: «Inter, Milan, Juventus forti. Mercato? Progetti diversi dal nostro»

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Monza, ha detto la sua sulle altre squadre di Serie A come Inter, Milan e Juventus. Una considerazione anche sul tema mercato

PROGETTI DIVERSI − Spalletti si è concentrato anche sulla campagna mercato delle altre big: «L’anno scorso siamo stati la mina vagante. Quella che si rinforzata di più non so chi sia. In tante hanno messo mano per rafforzarsi, facendo valutazioni diverse da quelle fatte da noi. Alcune hanno fatto operazioni per vincere subito al di là di quello che è anche l’investimento e la prospettiva del calciatore. Noi abbiamo puntato su un progetto più giovane e di orizzonti più lontane. Rinforzate Inter, Milan e Juventus (moltissimo), Roma e Lazio».