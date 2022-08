Inter-Acerbi, si limano gli aspetti economici: svolta decisiva in arrivo! – Sky

L’Inter ha scelto di trattenere Milan Skriniar per il quale adesso si lavora a un rinnovo da top player (vedi articolo). Intanto secondo le ultime di Luca Cilli – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, Acerbi prende sempre più quota e c’è una data decisiva

SVOLTA IN ARRIVO – L’Inter toglie dal mercato Milan Skriniar e accelera per Francesco Acerbi: «L’Inter deve occupare la casella lasciata vuota da Ranocchia andando su un giocatore che Inzaghi conosce bene e che può rappresentare la classica occasione di mercato. Parliamo ovviamente di Acerbi, giocatore in uscita dalla Lazio e per il quale Lotito ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). I due club hanno avviato contatti importanti, si stanno limando gli ultimi aspetti economici e ad inizio della prossima settimana la trattativa potrebbe subire una svolta».