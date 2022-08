Inter Women pronta al debutto: ecco le principali novità in rosa per Guarino

L’Inter Women, dopo la vittoria ai rigori contro il Chivas in amichevole, si prepara all’esordio ufficiale nella nuova stagione di Serie A. A fine agosto la prima partita in casa contro il Parma. Scopriamo insieme tutte le novità in rosa della squadra di Rita Guarino.

NUOVA STAGIONE – L’Inter Women ha concluso la preparazione negli USA con una vittoria nell’amichevole contro il Chivas de Guadalajara, in Texas. Le nerazzurre sono passate in svantaggio ma, dopo aver segnato il gol del pareggio, hanno riaperto il match, battendo ai rigori la squadra messicana. Una bella prova, di forza e di carattere, quella della squadra di Rita Guarino, che ora può guardare alla nuova stagione con maggiori consapevolezze. La prima partita del campionato di Serie A Femminile 2022/2023 – che ha una portata storica (vedi articolo) – si giocherà contro il Parma domenica 28 agosto.

La nuova rosa dell’Inter Women di Guarino

NUOVI ACQUISTI – L’Inter Femminile, a partire da questa stagione, entra a far parte, a tutti gli effetti, del calcio professionistico. Una novità importante, che ha permesso alla squadra di arricchirsi di una marcia in più, ma anche di giocatrici in più. Risale al 18 luglio, infatti, l’ufficialità del primo acquisto in rosa: si tratta della centrocampista giapponese Mana Mihashi. La calciatrice, classe 1994, dopo aver giocato per due stagioni al Sassuolo, ha firmato un contratto con l’Inter Women fino a giugno 2023. Un rinforzo è arrivato anche per il ruolo tra i pali, con l’acquisto dal San Marino di Alessia Piazza. Anche il portiere, classe 1998, rimarrà con il club interista fino al 2023. Ha firmato un contratto fino al 2024, invece, Stefanie van der Gragt, difensore olandese. La classe 1992 vestirà i colori nerazzurri dopo aver trascorso due stagioni all’Ajax. Più recente è l’ufficialità in casa Inter dell’arrivo, dopo una stagione alla Lazio, di Beatrix Fordos (vedi articolo). Difensore ungherese classe 2002, che rimarrà a Milano fino 2024. Alla rosa di Guarino si unisce anche Chiara Robustellini, per l’esordio in Prima Squadra direttamente dal Settore Giovanile dell’Inter Women. Il terzino classe 2003 ha firmato per indossare la maglia nerazzurra fino al 2027. Il debutto ufficiale stagionale si avvicina e le nostre ragazze sono pronte a regalarci altre emozioni, in questa speciale e nuova stagione di Serie A.