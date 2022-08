Inter Women dà il benvenuto a Fordos. Squadra di Guarino già negli USA

L’Inter Women ufficializza l’arrivo di Beatrix Fordos con un post di benvenuto sui profili social della squadra. Intanto il gruppo allenato da Rita Guarino è partito in tournée per gli Stati Uniti.

NUOVO ACQUISTO – L’Inter Women dà il suo benvenuto a Beatrix Fordos, ex Lazio: “Dall’Ungheria all’Italia. Benvenuta nella famiglia nerazzurra, Beatrix!”. Questa, la frase comparsa in mattinata sui profili social dell’Inter Women, accompagnata dal consueto hashtag “#Welcome” e dalle foto della giocatrice con la maglia dell’Inter. Per completare l’ufficialità (vedi comunicato) sono stati pubblicati altri scatti che la ritraggono mentre, sorridente, firma il contratto e posa nella sala trofei dell’Inter HQ. Intervenuta ieri ai microfoni di Inter TV (vedi dichiarazioni), il nuovo difensore dell’Inter Women ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura nella squadra di Rita Guarino: «Un sogno! Un gran passo avanti e una grande opportunità».

NEGLI STATES – Intanto, le nerazzurre di Guarino sono già volate oltreoceano per una tournée tutta americana. Il programma prevede, mercoledì 10 agosto, una partita amichevole in Texas contro il Club Deportivo Guadalajara, squadra messicana. Il ritorno delle ragazze dagli Stati Uniti in Italia sarà, invece, domenica 14 agosto. Poi testa al campionato, per lo storico debutto dell’Inter Women nella nuova Serie A Femminile (vedi focus). La stagione calcistica nerazzurra sta per iniziare a tutti gli effetti: dall’Inter di Simone Inzaghi a quella di Guarino. Quest’ultima con una Fordos in più in difesa.