Barzaghi: «Casadei al Chelsea, dispiace però meglio lui che un altro top!»

Casadei è stato praticamente ceduto al Chelsea, affare fatto con l’Inter (vedi articolo). Marco Barzaghi, collega di Sportmediaset, commenta il trasferimento del ragazzo.

AL CHELSEA – Barzaghi commenta il trasferimento del Primavera dell’Inter in Premier League: «Dispiace per Casadei, però meglio cedere lui adesso che non è sicuro che diventi un top a livello internazionale, piuttosto che cedere un top come Denzel Dumfries e Milan Skriniar. Chiaro che tutti noi vorremmo un’Inter più forte finanziariamente senza problemi. Senza dimenticare che nei due anni più difficili con tutti i problemi di Suning con il governo cinese e il lockdown, abbiamo visto tre trofei che non si vedevano da undici anni».