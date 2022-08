Inter-Spezia, Inzaghi ricerca l’equilibrio. Intanto novità D’Ambrosio − Sky

In vista di Inter-Spezia, Inzaghi va alla ricerca degli giusti automatismi per migliorare i nerazzurri. Intanto, arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni di D’Ambrosio

OTTIMISMO − Paventi aggiorna sulle condizioni di D’Ambrosio per Inter-Spezia e sull’atmosfera in casa Inter: «Gli automatismi all’Inter non sono ancora al massimo ma visto il periodo ci piò anche stare. Intanto Danilo D’Ambrosio sta recuperando. Importante ottimismo legato al suo recupero contro lo Spezia. Bisogna sfruttare al massimo i benefici della vittoria di Lecce per migliorare ed incidere su quelle cose che non funzionano ancora perfettamente. Meglio ancora se ci fosse un recupero come quello di D’Ambrosio, che dà grande esperienza».