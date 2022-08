Casadei-Chelsea fatta! Contratto extra-large. Ora convincere Zhang − SM

Casadei pronto a trasferirsi al Chelsea, nessun dubbio per il centrocampista della Primavera Inter. Ora c’è da convincere Steven Zhang sul capitolo difensore

VIA I GIOVANI − Marco Barzaghi, su Sport Mediaset, fa il punto sul mercato dell’Inter: «Il Chelsea dovrebbe avvicinarsi di molto ai 15 milioni più 5 di bonus. Altro giovane pronto ad emigrare, contratto di sei anni con l’Inter che in qualche modo ha cercato di tenerne il controllo. Da non dimenticare il favore Lukaku. Si spera che il mercato si possa chiudere col fatidico +60 da posticipare a giugno 2023. Si cerca di convincere Zhang per l’extra budget su Manuel Akanji».