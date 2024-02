Inter-Como Women 2-3, il tabellino della partita di Serie A Femminile

Inter-Como Women è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-3: questo il tabellino della partita valida per la quindicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024.

RAMMARICO – Sesta sconfitta in campionato per l’Inter Women che perde in casa 3-2 contro il Como. Grande rammarico per le nerazzurre per non aver capitalizzato al meglio le occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Per la squadra di Rita Guarino le reti portano le firme di Magull e Cambiaghi, per le comasche decisiva la doppietta di Kajan e il gol di Karlernas.

INTER-COMO WOMEN – TABELLINO

INTER (4-3-3): Cetinja; Merlo (Thogersen 86′), Alborghetti, Bowen, Robustellini; Magull, Junge Pedersen, Csiszar (Jelcic 86′); Cambiaghi, Polli (Serturini 66′), Bonfantini.

A disposizione: Piazza, Bugeja, Fordos, Pandini, Fadda, Tomter.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): Gilardi; Skovsen (Zanoli 46′), Rizzon, Lipman, Cecotti (Bergersen 38′); Karlernas, Hilaj (Pastrenge 78′), Vaitukaityte (Sevenius 82′), Picchi (Monnecchi 46′); Kajan, Skorvankova.

A disposizione: Korenciova, Colombo, Martinovic, Bianchi.

Coach: Marco Bruzzano.

Marcatori: 27′. rig. Magull (I), 30′, 47′ Kajan (C), 49′ Cambiaghi (I), 71′ Karlernas (C).

Ammonite: Bonfantini (I), Vaitukaityte (C), Lipman (C), Karlernas (C)

Arbitro: Iacobellis

Assistenti: Fumarulo-Fracchiolla

Quarto ufficiale: Gargano

Recuperi: 2′ (PT), 5′ (ST)