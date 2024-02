Cambiaghi illude! Ma il Como non perdona: sconfitta per l’Inter Women

L’Inter Women perde 2-3 in casa nonostante le tante occasioni non sfruttate. Lina Magull ancora in gol, ma non basta. Michela Cambiaghi prova a riagguantare il pareggio, ma il Como riporta il risultato a suo favore vincendo poi la partita.

SCONFITTA IN CASA – L’Inter Women di coach Rita Guarino non trova neanche il pareggio in casa contro il Como, che ha la meglio nel secondo tempo realizzando il gol vittoria. Sesta sconfitta in campionato per l’Inter Women che perde in casa 3-2 contro il Como. Grande rammarico per le nerazzurre per non aver capitalizzato al meglio le occasioni create, soprattutto nel primo tempo. La ripresa comincia subito in salita per le nerazzurre, subito in svantaggio con la rete di Kajan direttamente da calcio piazzato. Ma le padroni di casa reagiscono immediatamente, segnando il gol del pareggio con Cambiaghi: l’attaccante di testa salta più in alto di tutti dopo un calcio di punizione battuto da Magull. Dopo una fase in cui il ritmo cala di intensità arriva il gol del 3-2 per le ospiti. Karlernas di testa sfrutta il cross su punizione di Kajan e scavalca Cetinja.