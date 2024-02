Inter-Como Women, tutto ancora in bilico: 1-1 al 45′, gol Magull

Inter-Como Women è la sfida valevole per la quindicesima giornata di Serie A Femminile, iniziata alle ore 18. Nella prima frazione di gioco buone occasioni e un gol per parte: si va al riposo sul risultato di 1-1

TUTTO IN BILICO – Inter-Como Women, sfida valevole per la quindicesima giornata della Serie A Femminile, ha un inizio piuttosto pimpante con buoni ritmi e duelli fisici. Nei primi venti minuti qualche buona occasione per parte, ma la partita si sblocca solo al 26′ quando viene fischiato un rigore all’Inter: Magull in possesso palla viene atterrata in area, sulla destra, da Lundorf. L’arbitro non ha dubbi e fischia subito il rigore in favore delle nerazzurre. La stessa Magull realizza dal dischetto: 1-0 per l’Inter. Il vantaggio dura pochissimo poiché dopo appena due minuti il Como trova il pareggio con Kajan: Bowen e Pedersen non riescono a tenere la marcatura sulla numero 10 del Como che si gira e beffa Cetinja da distanza ravvicinata. Al 42′ grande occasione per l’Inter: Csiszar serve benissimo Polli che si libera col destro. Il pallone termina di poco fuori dallo specchio della porta ma tutto è fermo per offside. Dopo due minuti di recupero, la prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 1-1.