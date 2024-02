Foscarini: «Inter-Juventus non decisiva. Una ha due risultati su tre»

Claudio Foscarini, allenatore di calcio, presente dagli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Juventus in programma domani sera a San Siro.

SFIDA AL VERTICE – Claudio Foscarini si esprime così riguardo il big match in programma domani: «Una favorita? Leggermente l’Inter, che ha due risultati. La Juventus avrebbe solo un risultato e cercherà a tutti i costi di vincere. Anche se dovesse andar “male” per i bianconeri, avranno tempo per recuperare, considerati gli impegni anche per l’Inter. Non sarà una partita determinante per lo scudetto».