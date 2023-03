Gama: «Abbiamo messo l’anima in campo! Approccio giusto»

Sara Gama, difensore della Juventus femminile, ha parlato così dopo il successo contro l’Inter Women. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

Queste le parole di Sara Gama: «Oggi c’è la soddisfazione della partita e dell’anima che abbiamo messo in campo. Ci siamo parlati, c’è il calcio e poi quel fattore x che deriva dall’approccio e da come uno sta al livello mentale. Oggi abbiamo messo l’anima giusta e l’approccio giusto credendo in noi stesse, all’andata non abbiamo messo tutte le nostre qualità in campo»