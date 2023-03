Juventus-Inter Women termina 2-1. Finisce qui il sogno della Coppa Italia!

Nonostante il gol subito nel primo dei tempi supplementari di Juventus-Inter Women (vedi report), le nerazzurre nella ripresa ce la mettono tutta per riaprire il match. Ma è la Juventus ad aggiudicarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia Femminile.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – Tanta stanchezza e crampi nel secondo dei tempi supplementari di Juventus-Inter Women. Le nerazzurre, però, non demordono e provano a riaprire il match. La fretta e il vento a sfavore non aiutano la squadra di Rita Guarino, che non riesce a finalizzare. Il secondo tempo supplementare si chiude sul 2-1. L’Inter Women combatte fino alla fine con le poche forze rimaste ma esce sconfitta nel ritorno della semifinale di Coppa Italia Femminile. È la Juventus ad accedere alla finale!