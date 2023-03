Becao regala tre punti all’Udinese! Empoli sconfitto al Castellani

Empoli-Udinese è terminata con il punteggio di 0-1. La squadra di Sottil passa al Castellani grazie al gol di Rodrigo Becao

SCONFITTA – Terza sconfitta consecutiva per l’Empoli di Zanetti che, al Castellani, si arrende di fronte all’Udinese. La squadra di Sottil si impone per 0-1 grazie alla rete di Rodrigo Becao al 54′: il difensore brasiliano sfrutta un corner ben calciato da Lovric e, complice la deviazione di Luperto, batte Perisan. Con questo successo l’Udinese sale a 35 punti portandosi al nono posto solitario. L’Empoli rimane al quattordicesimo posto in classifica con 28 punti e soli 3 punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo.