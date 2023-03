Montemurro: «Si è vista la forza del gruppo! L’atteggiamento…»

Joe Montemurro allenatore della Juventus femminile, ha parlato così dopo il successo contro l’Inter Women. Le sue dichiarazioni ai microfoni di LA 7.

FORZA – Queste le parole di Joe Montemurro: «Si è vista la forza del gruppo, dipende tutto da noi. Col giusto atteggiamento possiamo fare gare importanti. Le ragazze hanno lavorato bene in settimana. Ogni settimana ci porta un’altra sfida, individuale per le ragazze, come gruppo e anche per me. Il calcio è diventato più una questione di mentalità».