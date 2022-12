FOTO – Karchouni motivata dopo la sconfitta dell’Inter Women contro la Juventus

Karchouni pubblica un post sui propri profili social. Dopo la dura sconfitta dell’Inter Women, subita in casa contro la Juventus, la centrocampista vuole motivare sé stessa e le sue compagne di squadra. Ecco la frase condivisa dalla nerazzurra insieme a una scatto che immortala un momento del match di Serie A Femminile.

MOTIVAZIONE – Ghoutia Karchouni interviene sul proprio profilo Instagram pubblicando uno scatto e una frase motivazionale. Dopo la dura sconfitta subita dall’Inter Women, nella scorsa partita giocata in casa contro la Juventus, la squadra deve trovare la forza per ripartire. La centrocampista nerazzurra, quindi, prova ad indicare la strada da percorrere alle ragazze di Rita Guarino: «L’esperienza non è ciò che ci accade, ma ciò che facciamo con ciò che ci accade!».

La sconfitta contro le bianconere non è un caso isolato. In Serie A Femminile l’Inter Women non vince dal mese di ottobre, precisamente dal derby contro il Milan. Per questo la prossima sfida contro il Pomigliano dovrà essere il punto da cui ripartire, soprattutto per provare a recuperare terreno in campionato (vedi classifica).