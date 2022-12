Spalletti in vista di Inter-Napoli: «Kvaratskhelia è ok. Così gli altri infortunati…»

Spalletti, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’amichevole vinta dal Napoli contro l’Antalyaspor, parla delle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori, tra cui Kvaratskhelia. L’allenatore dei partenopei pensa alla sfida contro l’Inter che li attenderà al rientro in Serie A a gennaio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Spalletti nel post-partita in Turchia.

LE CONDIZIONI – Luciano Spalletti (vedi intervista) parla, al termine di Antalyaspor-Napoli, della situazione di alcuni suoi giocatori. Pensando al rientro in Serie A di gennaio contro l’Inter, l’allenatore dei partenopei dichiara: «Khvicha Kvaratskhelia sta bene, è rientrato e non ha più avuto nessun dolore alla schiena. Siamo felici di riaverlo a disposizione. Juan Jesus a soltanto un affaticamento ed è stato lasciato fuori per precauzione. Domani mattina farà tutto l’allenamento. I calciatori che hanno partecipato al Mondiale stanno tutti bene, nessun problema. Li aspettiamo a braccia aperte perché abbiamo bisogno di tutti. Sotto l’aspetto fisico stiamo facendo tutto quello che serve per farci trovare pronti all’inizio del campionato». Questi gli aggiornamenti rilasciati da Spalletti, durante la conferenza stampa, sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori del Napoli in vista del match contro l’Inter.