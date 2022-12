Bini: «Inter con la rosa più forte, l’anno scorso Scudetto regalato! Corsa…»

Per Bini l’Inter lo scorso anno ha buttato via uno Scudetto nonostante la rosa più forte dell’intero campionato. Lo stesso ex giocatore continua poi a parlare dell’attualità

ROSA MIGLIORE − Bini ritiene la rosa dei nerazzurri la più forte del campionato. Le sue parole a TMW Radio: «Champions League? L’Inter ha una rosa forte, secondo me nessuno ha in Italia una rosa come quella a disposizione di Simone Inzaghi. Lo era anche lo scorso anno, ma hanno regalato lo scudetto al Milan. Ormai tutto chiuso? Mancano diverse giornate ancora, direi che c’è la possibilità per tante di rientrare in corsa».