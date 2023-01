FOTO – Inter Women le autrici dei quattro gol nerazzurri festeggiano così!

L’Inter Women domina al Breda e vince contro la Sampdoria con un poker fenomenale. La prima partita dell’anno in Serie A Femminile porta altri tre punti alla squadra di Guarino. Ecco le foto dei festeggiamenti delle autrici dei quattro gol nerazzurri.

ESULTANZA – Inter-Sampdoria Women (vedi report) termina con una grande vittoria per la squadra di Rita Guarino. Il poker messo a segno dalle nerazzurre nella prima gara dell’anno di Serie A Femminile porta tre punti in classifica. Il positivo ritorno in campionato, tra il calore dei tanti tifosi presenti allo Stadio Ernesto Breda, porta molta gioia in casa Inter Women. Di seguito gli scatti, pubblicati sul profilo Twitter ufficiale del club, dei festeggiamenti delle autrici dei quattro gol interisti.