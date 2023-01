Nosotti: «Dzeko e Lautaro Martinez un’idea, il resto non c’è per l’Inter»

Marco Nosotti ha parlato dagli studi di Sky Sport dell’Inter e delle sue possibilità di lottare per lo Scudetto. Per il giornalista non ci sono aspetti positivi intravisti nelle ultime partite dei nerazzurri tra campionato e coppa.

IDEE – Marco Nosotti ha voluto analizzare il momento dell’Inter dagli studi di Sky Sport. La vittoria con il Napoli convincente, ma anche le incertezze nate da Monza e Parma. Il giornalista ha precisamente detto: «Il Parma usciva, costruiva bene e manteneva il possesso. Questa partita può esser servita all’Inter per darsi una svegliata, per essere più determinati. Lì davanti Lautaro Martinez e Dzeko sono un’idea, il resto non c’è affatto. Correa è assente, Lukaku doveva prendere e essere la variante tutt’altro che folle. Purtroppo non lo hai a disposizione e ne paghi le conseguenze».